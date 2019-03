Black Mirror: Anthony Mackie & Yahya Abdul-Mateen II nel cast della quinta stagione

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II si sarebbero uniti al cast dell'attesa quinta stagione di Black Mirror, in arrivo sempre su Netflix.

Secondo le ultime informazioni a disposizione la quinta stagione di Black Mirror dovrebbe approdare sulla piattaforma digitale entro il 2019, ma con il casting annunciato solo adesso è probabile anche uno slittamento ai primi mesi del 2020. Il 2018, lo ricordiamo, si è concluso con l'approdo online di Bandersnatch, il primo episodio interattivo della serie creata da Charlie Brooker, che ha fatto tanto discutere per via proprio della sua natura interattiva, con i pregi e difetti di questa tecnologia.

Ancora nessuna notizia circa i registi che verranno coinvolti nella nuova stagione. Durante la quarta stagione di Black Mirror, abbiamo visto avvicendarsi nomi come John Hillcoat, Jodie Foster e Colm McCarthy, mentre gli episodi più riusciti e che i fan hanno apprezzato maggiormente sono stati USS Callister, che citava apertamente Star Trek, e Hang the DJ, che riprendeva il finale positivo di uno degli episodi più amati della serie, San Junipero.

Netflix, solitamente molto riservata sulla serie, non ha ancora commentato l'ingresso nel cast dei due attori. Mackie sarà protagonista anche di un'altra serie targata Netflix, ovvero della seconda stagione di Altered Carbon; Abdul-Mateen II, invece, è apparso di recente nel cinecomic campione di incassi Aquaman, nel ruolo di Black Manta, ed è attualmente in trattative per entrare nel cast del remake di Candyman prodotto da Jordan Peele. Lo rivedremo anche nella serie di Watchmen sviluppata da Damon Lindelof.