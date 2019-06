Black Mirror 5: arriva la t-shirt di Ashley O e dei Nine Inch Nails

La quinta stagione di Black Mirror ha finalmente debuttato su Netflix, e i nuovi episodi hanno già dato di che parlare agli utenti del web. Ma le animate discussioni dei fan non sono le uniche cose che troverete online... Sul sito dei Nine Inch Nails è disponibile per l'acquisto una t-shirt dedicata all'episodio Rachel, Jack e Ashley Too.

La storia con protagoniste, che vede quest'ultima nei panni di una celebre pop-star idolo delle ragazzine, contiene in realtà un curioso easter egg.



Le parole del brano ripetutamente cantato da Ashley O (Cyrus) durante l'episodio, "Hey I'm a ho, I'm on roll!", si rifarebbero a una canzone "Head Like A Hole" della band che è arrivata al successo negli anni '90, i Nine Inch Nails.



Anche se poteva inizialmente sembrare un semplice omaggio o una citazione en passant, si è invece scoperto in un secondo momento che sul sito del gruppo è disponibile per l'acquisto una t-shirt dedicata proprio a Black Mirror!



Il prezzo della maglietta che sembrerebbe frutto di una collaborazione tra le due parti è di 25$, ed è possibile preordinare l'articolo, che sarà spedito la settimana del 24 giugno.



Non si tratterà di un intelligenza artificiale con le sembianze e la personalità della nostra cantante preferita, ma anche la t-shirt ispirata all'episodio non ci sembra male come idea!