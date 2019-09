Black Mirror: Bandersnatch è il miglior film televisivo agli Emmy 2019

Lo scorso dicembre Netflix e Charlie Brooker hanno provato a segnare un nuovo inizio per il mondo dell'intrattenimento con l'uscita di Black Mirror: Bandersnatch, film interattivo che ha trionfato agli Emmy Awards di questa notte.

Bandersnatch, la cui storia segue un giovane programmatore di nome Stefan nel tentativo di realizzare il suo primo videogioco, è stato premiato nella categoria dei migliori film televisivi dove erano presenti anche Brexit (HBO), Deadwood: The Movie (HBO), King Lear (Amazon Prime), My Dinner with Hervé (HBO).

Durante il suo discorso di accettazione, il produttore esecutivo e creatore di Black Mirror Charlie Brooker ha ringraziato Netflix e le persone che hanno lavorato al lato tecnico del progetto e che hanno permesse di creare "un trucco di magia".

Con Bandersnatch, Netflix ha aperto la strada ad un tipo di prodotti che nei prossimi anni potrebbero prendere sempre più piede: oltre ai confini dello streaming, infatti, è già confermato l'arrivo al cinema di un horror interattivo realizzato da Alexandre Aja e Mike Flanagan in collaborazione con la Amblin di Steven Spielberg.

Netflix ha inoltre annunciato l'intenzione di aumentare la produzione di contenuti interattivi, che visto il successo di Bandersnatch potranno permettersi di spingere ancora di più sull'acceleratore per quanto riguarda le scelte multiple che verranno proposte agli spettatori.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Mirror: Bandersnatch.