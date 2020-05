Black Mirror, il cane robot è realtà: le foto del prodigio tech da Singapore

Spot, il robot a quattro zampe creato dalla Boston Dynamics non avrà l'aspetto minaccioso di quelli visti nell'episodio di Black Mirror Metalhead, eppure a vederlo aggirarsi tra i cittadini di Singapore per ricordargli il distanziamento sociale non può che far venire in mente la serie creata da Charlie Brooker.

Nei giorni scorsi vi avevamo segnalato che il robot sta venendo impiegato per aiutare i medici a trattare i pazienti con sospetto Coronavirus, ma ora il prodigio tecnologico ha trovato già un nuovo utilizzo, come potete vedere nel video in cima all'articolo. Spot si aggira infatti per il parco Bishan-Ang Mo Kio ripetendo un messaggio in cui invita i presenti a mantenere una distanza di almeno un metro, per la propria salute e quella altrui. In realtà, Spot non si limita a questo ed è dotato di sensori e videocamere utili a controllare eventuali assembramenti. Inoltre, verrà supportato anche da diversi droni, che aiuteranno ad avere una panoramica dall'alto e a controllare meglio la situazione.



Al momento, la presenza di Spot nel parco a Singapore è un test che durerà fino al 22 maggio, ma non è escluso che possa continuare, anche in base a come evolverà l'emergenza Covid 19 nella città-Stato asiatica.



Intanto, Charlie Brooker ha dubbi su una sesta stagione di Black Mirror, però riprenderà il suo programma Wipe per uno speciale a tema Coronavirus.