Black Mirror: nel cast della Stagione 6 ci sono Aaron Paul, Kate Mara e Zazie Beetz!

Dopo l'annuncio ufficiale della sesta stagione di Black Mirror, Netflix ha diramato ufficialmente i primi ingressi nel cast dei nuovi episodi e tra questi svettano certamente i nomi di Aaron Paul - volto di Jesse Pinkman in Breaking Bad e attualmente impegnato in Westworld - di Kate Mara, Zazie Beetz e molti altri ancora. Scopriteli tutti quanti.

Come riportato da Variety, la star di "Breaking Bad" Aaron Paul, Zazie Beetz e l'emergente britannico Paapa Essiedu saranno tra i protagonisti della prossima stagione di Black Mirror. Anche molti altri nomi e volti importanti si uniranno al cast. Kate Mara, Josh Hartnett, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton e Anjana Vasan saranno i co-protagonisti dei nuovi episodi. Variety ha affermato anche anche che ci saranno altri annunci di casting in arrivo: questo gruppo di attori copre solo tre episodi della stagione. Netflix annuncerà altri episodi e i relativi attori in seguito.

All'epoca del suo annuncio, Variety dava per certo che la sesta stagione avrebbe avuto più episodi della quinta, che comprendeva solo tre puntate e aveva come protagonisti Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace e Miley Cyrus.

Una fonte vicina alla produzione avrebbe svelato a Variety che la nuova stagione avrà una portata ancora più cinematografica, con ogni puntata trattata come un singolo film. Ciò è ovviamente in linea con le ultime stagioni di Black Mirror, in cui gli episodi superavano solitamente i 60 minuti di durata e avevano costi di produzione incredibilmente elevati.

La sesta stagione di Black Mirror sarà la prima da quando il creatore Charlie Brooker e la sua partner creativa Annabel Jones hanno lasciato la loro casa di produzione House of Tomorrow, sostenuta da Endemol Shine Group, nel gennaio 2020. Non è passato molto tempo prima che i due si mettessero in proprio con la nuova società di produzione Broke and Bones, con Netflix che ha rapidamente investito nella società attraverso un mega accordo che prevede l'acquisizione di parti dell'attività per un periodo di cinque anni, per una somma che potrebbe aggirarsi sui 100 milioni di dollari.

A proposito, Aaron Paul tornerà a interpretare Jesse Pinkman negli episodi conclusivi di Better Call Saul.