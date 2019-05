Black Mirror, Charlie Brooker: 'Su Netflix la serie mantiene ancora la sua sensibilità'

Dopo due stagioni accolte molto positivamente dalla critica e dal pubblico, Black Mirror è stata cancellata da Channel 4 e comprata da Netflix nel 2015, dove poi è tornata a far parlare di sé grazie ad altre due stagioni all'attivo - la quarta e la quinta - e a un episodio speciale interattivo, Bandersnatch.

L'interesse per la serie, nel bene e nel male, è ancora oggi molto acceso, anche se a detto di diversi critici e parte dell'audience ci sarebbe stato un calo di sensibilità autoriale e stilistica nel passaggio dall'emittente inglese al colosso dello streaming, molto evidente sia nella terza che nella quarta stagione. Ebbene, per il creatore della serie, Charlie Brooker, e per la produttrice esecutiva, Annabel Jones, non c'è stato in realtà nessun calo di sensibilità, e questo sin dal primo episodio della terza stagione.



Spiega la Jones: "Non so se definirla una sensibilità british, ma è proprio in questo modo che ci piace raccontare piccole storie dall'impianto molto personale. I concept si sono evoluti, ma le storie abbiamo sempre cercato di raccontarle, si spera, in modo emotivo, intimo. Non credo che questo sia cambiato, ma il passaggio a Netflix ci dà l'opportunità di raccontare ancora queste piccole storie, solo su di una tela più grande, che si tratti poi di U.S.S. Callister o del nuovo episodio della quinta stagione, Rachel, Jack and Ashley Too. Voglio dire, assumere una pop star internazionale non è una delle cose che avremmo fatto agli inizi su Channel 4, per esempio".



Brooker ammette poi che la produzione ama mantenere un certo equilibrio tra episodi "britannici" e ambientati invece oltreoceano: "Bandersnatch è ovviamente ambientato nel 1984 britannico e con Smithereens vogliamo riproporre un setting inglese fino al midollo anche nella quinta stagione, ma nell'Inghilterra attuale".



Black Mirror 5 è atteso su Netflix il prossimo 5 giugno.