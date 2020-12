Black Mirror, come sarebbe una pandemia nella serie Netflix? Lo rivela il creatore

Durante un'intervista per la promozione di Death to 2020, nuovo mockumentary a tinte comiche che esplorerà gli eventi di questo storico anno, il creatore di Black Mirror Charlie Brooker ha svelato come rappresenterebbe una pandemia all'interno della serie distopica targata Netflix.

"Per molti versi, se avessi scritto la versione 'Black Mirror' di una pandemia che si è diffusa attraverso il panico, sarebbe stata incredibilmente violenta, e la società sarebbe crollata nella polvere in un'emozionante scena dei titoli di testa" ha dichiarato lo sceneggiatore britannico (via The Wrap), lasciando però trasparire del sano ottimismo rispetto al modo in cui le persone si sono comportate finora nella vita reale. "E in realtà, parlando in generale della situazione che abbiamo vissuto finora... è più probabile che il tuo vicino ti dia una mano per qualcosa piuttosto che combatterti per una bottiglia d'acqua."

Per quanto riguarda Death to 2020, Netflix descrive questo speciale come un evento comico originale in forma di documentario storico (satirico) che racconta quest'annata senza precedenti attraverso gli occhi dei "commentatori peggio informati che abbiate mai incontrato". Qui potete trovare il trailer ufficiale di Death to 2020, che ricordiamo vanterà la presenza di star quali Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow e Laurence Fishburne.

Purtroppo, dal panel virtuale non è arrivato alcun aggiornamento sulla stagione 6 di Black Mirror.