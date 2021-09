Black Mirror, il creatore della serie non consiglia il bingewatching: scoprite perché

L'acclamata serie antologica di Netflix, Black Mirror, che mostra le conseguenze della tecnologia sull’umanità, non è adatta al bingewatching secondo il suo ideatore, Charlie Brooker.

Gli episodi, che includono un cast stellare di attori e registi, esplorano temi dalla tecnologia, all’ansia e le relazioni umane, in un modo che porta a una conclusione a volte inquietante e a volte scioccante ma sempre indimenticabile.



Anche se Black Mirror è uno degli spettacoli più adatti per il bingewatching su Netflix dato il numero degli episodi che compongono le cinque stagioni, Charlie Brooker non raccomanderebbe di abbuffarsi allo spettacolo, ma di preferire una visione diluita nel tempo.

Durante un'intervista con Collider, Brooker ha spiegato: "Non so se siamo uno spettacolo adatto per il bingewatching. È un po' come essere investiti da un'auto. Quante volte puoi essere investito da un'auto, in uno giorno? Il modo in cui affrontiamo lo spettacolo è pensato come un piccolo festival cinematografico, e ti stiamo dando i biglietti per sei film.”

Elaborare ogni singolo episodio della serie e metabolizzare ciò che viene mostrato non è facile, anche se sentiamo il bisogno di continuare a guardare il prossimo episodio forse è meglio prenderci del tempo per riflettere. Ogni episodio è davvero difficile da superare, positivo o negativo che sia.



Voi che cosa ne pensate? Preferite seguire il consiglio di Brooker o fare un bingewatching? Fatecelo sapere nei commenti!



Scoprite quali sono gli episodi più belli di Black Mirror e quale episodio di Black Mirror è ispirato ad una critica nei nostri approfondimenti.