Black Mirror: il creatore della serie terrà uno speciale sul Coronavirus

Charlie Brooker non è stato soltanto l'ideatore di Black Mirror, innovativa serie poi approdata su Netflix, ma in passato ha presentato anche un interessante talk show intitolato Charlie Brooker's Screenwipe, che tornerà con un episodio speciale legato alla pandemia in corso.

Nella serie approfondiva, insieme a dei personaggi fittizi interpretati da altri attori, temi relativi al mondo cinematografico e televisivo, recensendo i prodotti del momento. Il nuovo episodio sarà uno speciale della durata di mezz'ora e attualmente ha un titolo di lavorazione che indica chiaramente quale sarà il tema trattato: Charlie Brooker's Antiviral Wipe.

Brooker presenterà e non mancherà di lanciare i suoi taglienti commenti sulla situazione attuale e su come la popolazione inglese sta reagendo al COVID-19. Ad affiancarlo ci saranno, come sempre, l'investigatrice Philomena Cunk (Diane Morgan) e Barry Shitpeas (Al Campbell).

Nel 2018 Brooker aveva ammesso di non avere più tempo per lo show: "Riguardo a show come Wipe, Black Mirror mi occupa qualsiasi momento libero, quindi devo dire che per il momento è davvero difficile un ritorno. Chi lo sa? Non rinuncerei a priori ad uno speciale di Wipe per la fine del decennio o per qualcosa del genere. O per la fine del mondo, che potrebbe arrivare presto".

Mai parole furono più profetiche, potremmo dire con un po' di pessimismo. Fatto sta che Brooker farà ritorno e per il momento lo speciale è previsto per le tv inglesi. Intanto i fan sono riusciti a far concorrere Smithereens agli Emmy, dopo che la puntata di Black Mirror era stata esclusa a causa della durata. Per la gioia degli spettatori arriverà anche un'attrazione a tema Black Mirror in Inghilterra.