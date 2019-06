Black Mirror, i creatori della serie spiegano il finale di Smithereens

Comincia come un giro all’inferno con Uber, ma ben presto, come sempre succede con Black Mirror, la storia prende svolte inaspettate e regala continui colpi di scena. Intervistati da Entertainment Weekly, il creatore Charlie Brooker e la produttrice Annabel Jones hanno parlato di Smithereens.

Nell’episodio che apre la quinta stagione della serie antologia Netflix, Andrew Scott interpreta un ex dipendente da social media che prende in ostaggio un dipendente (Damson Idris) di una società simile a Twitter, per convincere il boss della società (Topher Grace) ad ascoltare la sua tragica storia. Per Charlie Brooker, si tratta di un episodio “contemporaneo, che non comprende elementi di fantascienza. Non c’è l’invenzione di una nuova tecnologia avanzata, potrebbe accadere anche oggi. Ci piace farlo ogni tanto perché ricorda allo spettatore, e ci ricorda, che non siamo necessariamente uno spettacolo di fantascienza. Non so bene cosa siamo.”

Annabel Jones concorda: “Stiamo attingendo alle preoccupazioni e attuali e ai temi e alle osservazioni su come viviamo la nostra vita.”

Charlie Brooker ha negato affinità tra il personaggio di Topher Grace e il CEO di Twitter, Jack Dorsey. Secondo la produttrice, l’idea di fondo “è che le persone che hanno progettato questa tecnologia non avevano idea che sarebbe diventata questa potenza globale, e anche il capo si sentiva fuori controllo, perso, proprio come il personaggio di Andrew Scott. Alla fine i due si rendono conto di non avere nulla in comune, se non il fatto di essere entrambi persi.”

Il senso dell’ambiguo finale, secondo Brooker, sta nel fatto che “questo gigantesco dramma - il giorno più importante della vita di molte persone – è ridotto in effimeri coriandoli che ci passano accanto; è solo un’altra spunta di un’altra notifica. È solo una distrazione per una miriade di altre persone.”

