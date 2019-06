Black Mirror, il crossover tra Marvel e DC è stata una 'felice coincidenza'

Il primo episodio della nuova stagione di Black Mirror, intitolato Il morso della vipera, ha visto un simpatico contatto tra Marvel e DC con Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II, interpreti rispettivamente di Falcon nel Marvel Cinematic Universe e Black Manta in Aquaman.

Nel cast dell'episodio erano inoltre presenti anche Pom Kementieff (Mantis dei Guardiani della Galassia e Ludi Lin, anche lui apparso nel film di James Wan.

Parlando con The Wrap, il creatore della serie Charlie Brooker ha rivelato che questo speciale "crossover" cinefummetistico non è stato fatto di proposito: "E' successo per caso durante il casting. Abbiamo semplicemente scelto le persone migliori per quel lavoro. Solo dopo abbiamo capito quanto fosse strano. E' stata una felice coincidenza."

In questa puntata di Black Mirror due amici di lunga data interpretati da Mackie e Abdul-Mateen si incontrano in una versione aggiornata di un gioco a cui giocavo insieme da ragazzi. All'interno di questa nuova versione, però, i giocatori possono impersonare fisicamente i personaggi che stanno utilizzando (gli avatar sono interpretati proprio dalla Klementieff e Lin). A rendere questa coincidenza ancora più bizzarra è il fatto che Lin impersona l'avatar di Mackie, mentre la Klementieff quello di Abdul-Mateen: una sorta di chiasmo tra Marvel e DC.

I nuovi episodi dello show è attualmente disponibile su Netflix. Per saperne di più potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Black Mirror.