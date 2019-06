Black Mirror, gli easter egg che provano le connessioni nell'Universo di Charlie Brooker

Mentre i creatori di Black Mirror cominciano a spiegare i diversi finali e le decisioni legate ai tre nuovi episodi della quinta stagione, compreso Smithereens, vogliamo provare oggi a mettere in fila alcune interessanti easter egg della serie antologica Netflix, provando dunque alcune delle connessioni nell'Universo di Charlie Brooker.

Trovate una gallery in calce alla notizia, ordinata a seconda dell'easter egg che tratteremo nelle prossime righe. Non ci sono tutti, ovviamente, ma quelli che siamo riusciti a cogliere nei vari episodi e cercando anche in rete incroci e confronti, ma speriamo siamo interessanti. Cominciamo.



LA VERGOGNA DEL PRIMO MINISTRO

Nel primo episodio di Black Mirror, "National Anthem", il primo ministro viene costretto a fare sesso con una scrofa in diretta nazionale. Umiliato e deriso da un popolo intero, questo triste episodio viene ricordato anche in "Shut Up and Dance" nella terza stagione, all'interno di una pagina web. Viene infatti riportata la notizia che il Primo Ministro Callow sta per divorziare, dato che la moglie, Jane, si è dimostrata incapace di superare la vergogna. La fine del matrimonio era preventivabile già alla fine dell'episodio, comunque, ma la conferma del divorzio c'è.



IL SIMBOLO DI WHITE BEAR

Una sorta di castello bianco. Questo il simbolo ormai iconico dell'episodio White Bear della seconda stagione, poi ripreso in svariati altri episodi. Lo vediamo nella cella di Joe in White Christmas, più volte in Playtest e anche nell'episodio interattivo Bandersnatch, dove rappresenta l'elemento base di un albero decisionale. C'è anche il cappuccio dei boia di White Bear - con il solito simbolo - all'interno del Black Museum della quarta stagione.



IL REALITY HOT SHOT

Questa è facile: il reality al centro della storia di Fifteen Million Merits compare anche su di uno schermo televisivo nell'ufficio di Joe nell'episodio White Christmas. Di più: la vincitrice del contest, Abi Khan, compare anche su di un billboard in The Wald Moment.



OVUNQUE, WALDO!

Il fastidio orso blu carismatico del terzo episodio della seconda stagione compare ovunque. Lo vediamo in un adesivo nell'episodio Shut Up and Dance, mentre una clip dello show di Waldo parte brevemente anche sullo schermo di Joe in White Christmas. Sempre in White Christmas, uno degli amici "spioni" di Joe ha il nickname "I Am Waldo".



IL TEST DI GRAVIDANZA

Anche questa, molto semplice: negli episodi "The Entire History of You" e "Be Right Back" compare lo stesso identico test di gravidanza. Da cosa di intuisce? Dal curioso simbolo che indica la dolce attesa: un piccolo bebè con in mano un lecca lecca.



LA RIVISTA

Nella rivista sfogliata dal protagonista in Playtest, quella dove compare il geniale sviluppatore Shou Saito, la copertina mostra anche il nome della Granular, la società che ha costruito le api robot che si ribellano in Hated in the Nation. Nella stessa rivista viene anche pubblicizzato la TCKR ("trasforma la nostalgia in un gioco"), la compagnia che ha costruito il mondo virtuale visto in San Junipero. Cos'è la TCKR? Nient'altro che la Tuckersoft, la società fondata in Bandersnatch negli anni '80.



WRAITH BABES

Se blocchiamo la schermata e guardiamo attentamente la schermata nella camera d'albergo di Mia nell'episodio Crocodile, possiamo vedere il canale pornografico Wraith Babes, lo stesso visto in Fifteen Million Merits.



IL TITOLO SMITHEREENS

Molto semplice, anche in questo caso, ma bisogna aguzzare la vista. Alla fine di Bandersnatch, proprio nei post credit, c'è la sequenza dove il gioco viene rimodellato per il futuro. In basso, nei titoli a scorrimento, compare proprio il nome Smithereens, che anticipa anzi parte della storia del nuovo episodio della quinta stagione, dicendo: "Il CEO della Committee Grills Smithereens, Billy Bauer, sui robot russi", riferendosi ovviamente al personaggi di Topher Grace.