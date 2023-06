Black Mirror: per i fan un episodio della Stagione 6 è 'il peggiore di sempre'

Black Mirror 6 è arrivata su Netflix ieri e i fan si sono presi il tempo per gustarla tutta d'un fiato. Tuttavia, sia le recensioni della critica che il responso del pubblico non sono stati favorevoli, evidenziando come la serie non abbia più quella potenza che aveva in passato. In particolare un episodio è stato definito il peggiore di sempre.

Quarto episodio della nuova stagione e uno dei più brevi della storia di Black Mirror, "Mazey Day" ha rapidamente attirato le ire degli spettatori. Alcuni fan della serie si sono spinti a definirlo non solo il peggiore della nuova stagione, ma forse addirittura il peggiore dell'intera serie.

ATTENZIONE: non procedete nella lettura dell'articolo se non volete incappare in spoiler dell'episodio citato.

Netflix descrive così l'episodio della serie: "Una problematica starlette di Hollywood fa di tutto per sfuggire a branchi di paparazzi invadenti mentre affronta le conseguenze di un incidente". Sebbene il nome e la descrizione dell'episodio facciano riferimento a Mazey Day (interpretata da Clara Rugaard), la puntata è in realtà incentrata su Zazie Beetz nel ruolo di Bo, una dei paparazzi che non vede l'ora di scattare una foto alla celebrità del titolo. All'inizio dell'episodio, la Beetz rinuncia alla sua vita nel mondo dei paparazzi dopo che una foto scattata a una celebrità ne provoca la morte.

Nel frattempo, anni dopo, Mazey Day festeggia un po' troppo dopo aver girato una notte e investe accidentalmente qualcuno con la sua auto mentre guida, il senso di colpa la lascia a pezzi e le impedisce di finire il film.

Beetz è affiancata nell'episodio dalla star di The Falcon and the Winter Soldier Danny Ramirez nel ruolo del collega Hec. Si dice che Mazey Day abbia avuto problemi sul set del suo nuovo film e che non si faccia vedere da settimane. Per questo motivo, è in palio un premio di 30.000 dollari per chi riuscirà a fotografarla. Rispolverando le sue capacità, Bo rintraccia Mazey Day in una remota clinica del benessere. Dopo aver reclutato Hec per aiutarla, si rendono conto del terribile segreto di Mazey. Non si sta disintossicando dalle droghe o non si sta disintossicando comunque....è un lupo mannaro.

È qui che i fan di Black Mirror hanno criticato l'episodio. Per tutta la sua durata, Black Mirror ha incentrato i suoi racconti sulla tecnologia e sui pericoli che essa può creare in un futuro non troppo lontano. L'episodio, una vera e propria prima volta per la serie, ha spinto molti a non accettare questa svolta, che sembra più simile ai Racconti dalla cripta che a Black Mirror.