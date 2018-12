Black Mirror: in un episodio della quinta stagione anche Miley Cyrus

La voce circolava da qualche tempo ma non erano mai arrivate delle conferme. Ora è proprio Miley Cyrus a confermare la sua presenza in un episodio della quinta stagione di Black Mirror. Miley Cyrus insieme alla sorella, Brandi, hanno avvalorato le indiscrezioni, svelando che Cyrus si è recata recentemente a Cape Town, in Sudafrica, per le riprese.

Non si è fatto sfuggire l'occasione Howard Stern durante il suo show radiofonico Sirius XM, nel quale era ospite proprio Miley Cyrus.

La star ha replicato alla domanda di Stern dicendo:"Se indovini, scuoterò la testa indicando sì o no". In seguito è stato lo stesso Howard Stern a spiegare che Miley Cyrus aveva confermato il casting. Tuttavia l'attrice e cantante si è affrettata a precisare di non poter parlare dei dettagli del suo episodio.

Per il momento non ci sono ulteriori novità sulla quinta stagione di Black Mirror, dopo che settimana scorsa Netflix aveva diffuso un tweet con il titolo e la data della messa in onda dell'episodio pilota, salvo poi cancellare tutto quanto.

La serie antologica creata da Charlie Brooker e prodotta da Endemol è giunta al suo quinto ciclo di episodi e i fan attendono con ansia l'annuncio della première su Netflix.

Cantante e attrice, Miley Cyrus è una delle figure pop più discusse del mondo dello spettacolo nell'ultimo decennio. Dal piccolo schermo manca dal 2016, quando recitò nella serie tv Amazon di Woody Allen, Crisis in Six Scenes, mentre al cinema dal 2015, quando fece parte del cast di Sballati per le feste di Jonathan Levine, dove comparve come sé stessa, così come James Franco.