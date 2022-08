Black Mirror, Myha'la Herrold di Industry si unisce al cast della sesta stagione!

Il cast di Black Mirror 6 accoglie tra le sue fila un nuovo elemento: Myha'la Herrold, attrice nota per il suo lavoro nella serie drammatica Industry.

La notizia, praticamente certa, arriva da Deadline, anche se Netflix non l'ha confermata. L'arrivo di Black Mirror 6 è stato annunciato lo scorso Maggio, e tra i vari protagonisti degli episodi della celebre antologia di Charlie Brooker, ci saranno attori di grande calibro come Aaron Paul, Kate Mara e Zazie Beetz.

Herrold è diventata un nome noto nel panorama dopo aver interpretato Harper Stern nel dramma targato HBO/BBC Industry, che racconta di un gruppo di stagisti in competizione per diversi ruoli in una prestigiosa banca d'affari londinese. L'attrice è anche apparsa anche nella commedia horror A24 Bodies Bodies Bodies, ed è pronta a fare il salto definitivo proprio grazie a Netflix: oltre alla sua partecipazione a Black Mirror 6, Herrold ha appena terminato il prossimo adattamento della piattaforma di Leave the World Behind, dove ha recitato al fianco di Julia Roberts ed Ethan Hawke.

Entrato da poco in produzione Black Mirror è il primo prodotto di Broke & Bones, gruppo gestito da Brooker e Annabel Jones. L'antologia distopica di Channel 4, è stata uno dei più grandi successi internazionali di Netflix. La quinta stagione comprendeva artisti del calibro di Andrew Scott, Yahya Abdul-Mateen II e Miley Cyrus, e la sesta, con l'aggiunta delle star di Breaking Bad e di Herrold, promette già bene.