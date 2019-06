Black Mirror: online il videoclip di Ashley O con Miley Cyrus!

Netflix ha mantenuto la promessa fatta su Twitter ha diffuso in rete il video musicale di On a Roll, il singolo cantato dalla Ashley O interpretata da Miley Cyrus nella quinta stagione di Black Mirror. Potete trovare il videoclip all'interno della notizia

La cantante ha interpretato una pop star, conosciuta appunto come Ashley O, nell'episodio "Rachel, Jack e Ashley Too" della nuova stagione di Black Mirror. In questo episodio una giovane e solitaria ragazza viene ossessionata da una bambola robot creata con le sembianza della sua pop star preferita, e nel frattempo rimane intrappolata nella sua vita (solo all'apparenza) perfetta mentre la realtà le sfugge di mano.

On a Roll, come potete sentire, è una rielaborazione di Head Like a Hole, brano di successo dei Nine Inch Nails uscito nel 1989. Per entrare nel personaggio Miley Cyrus ha recentemente modificato in Ashley O il nome del proprio account Twitter.

La quinta stagione di Black Mirror, attualmente disponibile su Netflix, è composta da altri due episodi intitolati "The Smithereens" e "Striking Vipers". Il primo segue le vicende di un tassista che sequestra un impiegato dell'azienda social Smithereens per estorcere una chiamata al presidente della compagnia, Billy Baure. Il secondo invece vede Anthony Mackie e Abdul Mateen II nei panni di due vecchi amici che si incontrano in un videogioco di ruolo in cui i giocatori impersonano fisicamente i personaggi. Qui potete trovare la nostra recensione di Black Mirror 5.