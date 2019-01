Black Mirror: un personaggio di Bandersnatch potrebbe apparire nella quinta stagione

Durante una recente intervista promozionale, Charlie Brooker ha rivelato che il personaggio di Will Poulter comparso in Black Mirror: Bandersnatch potrebbe tornare nei prossimi episodi della serie.

"Apparentemente potrebbe andarsene in giro all'infinito, perché è sia morto che vivo," ha rivelato Brooker. "Mi piace l'idea che possa apparire ovunque, nella mia mente lo vedevo spuntare in San Junipero o correre in White Bear."

San Junipero è l'episodio romantico vincitore di un Emmy che racconta di un aldilà digitalizzato. White Bear segue una donna che deve lottare per la sua vita mentre viene costantemente osservata da inquietanti e silenziosi spettatori armati di cellulare. Secondo l'articolo, "la più grande sfida per Jones è stata creare un mondo coeso che avesse più finali che potevano coesistere per il protagonista, quindi gli spettatori sono rimasti emotivamente coinvolti con il suo personaggio."

"Un'impresa simile richiede ovviamente un grande sforzo, ma stranamente ci siamo accorti che la cosa più impegnativa di tutte sarebbe stata quella di mantenere quel senso di coerenza necessario alla vicenda" ha aggiunto Annabelle Jones, produttrice esecutiva della serie e partner di Brooker. "Avremmo potuto creare qualcosa di simile in cui c'erano decisioni molto drammatiche e molto grandi e disparate per Stefan. Ma in quel modo avremmo avuto una storia tentacolare e incoerente, che non sarebbe stata molto soddisfacente. Il difficile è stato mantenere il mondo il più piccolo possibile, ma anche emotivamente ricco per il protagonista."

Cosa ne pensate? Secondo voi Colin Ritman, l'enigmatico game designer che in Bandersnatch è "sia vivo che morto", tornerà nel corso della quinta stagione? Fatecelo sapere nei commenti!

Black Mirror: Bandersnatch è attualmente disponibile su Netflix. La quinta stagione della serie arriverà nel corso del 2019.