Black Mirror, la petizione funziona: Smithereens è in corsa per gli Emmy

I fan di Black Mirror proprio non l'hanno mandata giù la motivazione con cui gli organizzatori degli Emmy avevano escluso Smithereens, secondo episodio della quinta stagione dello show, dalla corsa al premio come Miglior film TV.

Pur ritenendo l'episodio meritevole di una nomination, infatti, l'esclusione era stata decisa unicamente per una questione relativa alla durata: Smithereens dura infatti 70 minuti, mentre il limite minimo da raggiungere per poter ottenere una candidatura come Miglior film TV è di 75.

5 minuti di differenza che sembravano un ostacolo insormontabile prima che ad abbatterlo arrivasse una petizione firmata da migliaia di fan dello show, per i quali era assurdo che Smithereens venisse escluso per una differenza così esigua.

Obiezione che dev'essere sembrata valida ai membri dell'Academy of Television Arts & Sciences, che hanno deciso quindi di tornare sui loro passi e riammettere in gara l'episodio di Black Mirror con protagonista Andrew Scott. La quinta stagione di Black Mirror, ricordiamo, non aveva i requisiti necessari a concorrere come Miglior serie drammatica: le regole prevedono infatti che gli show candidati siano composti da un minimo di sei episodi (l'ultima stagione di Black Mirror consta di soli tre episodi).

C'è ancora incertezza, intanto, riguardo alla permanenza di Black Mirror su Netflix; pare, invece, che prossimamente aprirà in un parco divertimenti inglese un'attrazione a tema Black Mirror.