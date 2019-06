Black Mirror, la quinta stagione è composta da tre episodi per via di Bandersnatch

La quinta stagione di Black Mirror è finalmente arrivata questa settimana, contribuendo alla serie antologica con sole tre nuove puntate, una incentrata su Miley Cyrus, una con Andrew Scott e un'altra con Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II.

Molti fan della serie si sono chiesti come mai i nuovi episodi siano stati così pochi, e il creatore della serie Charlie Brooker - con un po' di acidità - lo ha prontamente spiegato durante un'intervista con TheWrap.

"I fan hanno la mente corta, forse", ricordando che anche le prime due stagioni di Black Mirror erano anche solo tre episodi. Visto e considerato però che le stagioni 3 e 4 avevano sei episodi ciascuna, effettivamente ci sono stati un paio di motivi dietro la decisione di riportare la quinta stagione al formato originale.

"Diciamo innanzitutto che, originariamente, Bandersnatch doveva far parte della stagione 5" ha continuato Brooker. "Così abbiamo girato 'Striking Vipers' - il primo episodio della stagione - che in realtà è stato completato addirittura prima che Bandersnatch fosse persino scritto. E poi quando Bandersnatch si espanse al punto da diventare così grande ci siamo resi conto che a) sarebbe valso un po' come un'intera stagione a se stante e b) avrebbe avuto molto più senso farlo come sorta di stand-alone."

Infine, Brooker ha aggiunto: "E poi abbiamo pensato, 'Bene, abbiamo anche questi altri episodi, si sentono come se si completassero a vicenda. Potremmo far aspettare le persone per sempre mentre ne facciamo altri, oppure potremmo rilasciare questi che abbiamo poco tempo dopo Bandersnatch. Posso capire la delusione dei fan che si aspettavano sei episodi, ma dovrebbero ricordarsi che poco tempo fa hanno avuto Bandersnatch, cioè cinque ore e mezza di narrazione in totale. Quindi, eddai! Inoltre, avete notato quanta altra bella televisione c'è là fuori? Dovreste ringraziarmi!".

La co-showrunner Annabelle Jones ha spiegato invece come mai la quinta stagione è stata pubblicata di mercoledì, invece che nel canonico venerdì. "Penso che sia in parte una sorta di esperimento, ma non credo che sia una cosa senza precedenti. Inoltre, probabilmente perché è una stagione leggermente più corta, hai la possibilità di guardarla tutta e subito e discuterne con i tuoi colleghi prima del fine settimana. Forse è questo il motivo."

