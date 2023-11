Black Mirror rinnovata! Netflix dà il via libera alla settima stagione

Delle volte capita che una serie tv o un film riescano a "predire gli eventi" che accadranno in un futuro prossimo. Ebbene questo è il caso di Black Mirror. Lo show ha infatti più volte azzeccato alcuni inquietanti eventi legati al mondo della tecnologia che poi si sono verificati. Questo però è solo uno dei motivi per cui la seri affascina tanto.

Lo show ha infatti dalla sua il merito di aver sempre trasposto in modo originale alcuni eventi che, tutto sommato, potrebbero essere credibili. Questo sicuramente gli ha permesso di protrarsi molto a lungo nel tempo, arrivando a contare fino a ben sei stagioni totali.

Nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Black Mirror 6, è stato reso ufficiale il rinnovo dello spettacolo per una settima stagione.

Al momento non è ancora chiaro chi saranno i membri del cast, ma secondo la rivista Variety la produzione entrerà nel vivo entro la fine dell'anno con Charlie Brooker, Annabel Jones e Jessica Rodhes che torneranno come produttori esecutivi.

Non manca quindi molto prima che vengano svelati i nuovi volti che prenderanno parte a questa nuova iterazione, la cosa certa è che dovranno essere in grado di tenere viva l'attenzione del pubblico, il che lo sappiamo, non è un impresa facile dopo diversi anni di attività.

Voi che ne pensate?