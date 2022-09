Black Mirror, Rob Delaney entra nel cast della sesta stagione della serie Netflix

La star di Catastrophe, Rob Delaney, è l'ultima new entry nel cast della sesta stagione della serie antologica Netflix di Charlie Brooker, Black Mirror. Delaney si aggiunge ad un cast già ricco di nomi interessanti per il ritorno dello show, dopo la quinta stagione distribuita sulla piattaforma streaming nel giugno 2019.

Nelle ultime settimane Deadline ha annunciato la presenza di Aaron Paul e Kate Mara nel cast di Black Mirror 6, che si preannuncia come un ritorno in grande stile dello show dopo l'exploit delle prime stagioni.



Non ci sono ancora dettagli ufficiali sul ruolo che potrebbe ricoprire Rob Delaney, in un cast che include anche Rory Culkin (The Signs).

Delaney è conosciuto principalmente per il suo ruolo nella serie Catastrophe, di cui è stato anche co-sceneggiatore, recitando al fianco di Sharon Horgan nei panni di Rob Norris, un uomo single che compie un viaggio a Londra e incontra una donna con la quale s'intrattiene per una notte e rimane incinta.



Black Mirror 6 è la prima stagione dello show finanziata dal nuovo gruppo produttivo di Brooker, Broke & Bones, insieme a Netflix.

La serie è uno dei più grandi successi internazionali sul piccolo schermo degli ultimi anni e uno dei prodotti più seguiti su Netflix.



Netflix ha annunciato la produzione di Black Mirror 6 lo scorso mese di maggio.