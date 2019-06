Black Mirror e quella scena troppo angosciante tagliata da San Junipero

Lo scorso 5 giugno è stata trasmessa su Netflix l'attesa quinta stagione di Black Mirror, la serie antologica che da alcuni anni a questa parte riflette sul conflittuale rapporto tra gli esseri umani e la tecnologia.

In vista della premiere, gli ideatori Charlie Brooker e Annabel Jones hanno voluto fare un tuffo nel passato ripescando uno degli episodi più iconici della terza stagione, nonché dell'intera serie: San Junipero.

Diretto da Owen Harris, regista anche del recente Striking Vipers, San Junipero racconta la storia di Kelly (Gugu Mbatha-Raw) e Yorkie (Mackenzie Davis), due donne che si innamorano all'interno di una dimensione virtuale dove le coscienze delle persone possono continuare a vivere anche dopo la morte.

Grazie all'ambientazione che richiama lo stile recentemente molto apprezzato degli anni '80, alla drammaticità degli eventi e a un finale dal forte impatto emotivo; San Junipero è diventato in breve tempo uno dei punti di riferimenti di Black Mirror, avendo mostrato quelli che sono le caratteristiche principali dietro la serie.

Ma c'è stato un limite anche per San Junipero, almeno in base a quello che dicono Brooker e Jones. Queste le parole dell'ideatore - che recentemente ha anche svelato le fonti d'ispirazioni dietro Striking Vipers - a proposito di una scena immaginata per l'episodio, ma cancellata perché ritenuta troppo oscura e angosciante:

"Avevo iniziato a scrivere una scena che mostrava il personaggio di Gugu in un asilo nido. Con il proseguire della scena, poi, lo spettatore si sarebbe reso conto che in realtà i bambini lì presenti erano morti ed erano stati caricati in quel mondo. Si è trattata di un'immagine così straziante e destabilizzante che abbiamo deciso di non inserirla".

Vi ricordiamo che i nuovi episodi presenti attualmente su Netflix, oltre a Striking Vipers, sono Smithereens e Rachel, Jack and Ashley Too, di cui potete visionare i rispettivi trailer.