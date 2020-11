Black Mirror: ci sarà la Stagione 6? Tutto ciò che sappiamo

Black Mirror è una serie drammatica di fantascienza che dà uno sguardo vivido al lato oscuro della tecnologia in modo inquietante, concentrandosi sull'escalation e la paranoia che derivano da ogni innovazione rivoluzionaria.

La serie Netflix offre molti racconti agghiaccianti di ciò che il futuro potrebbe riservare per far sì che gli abbonati mettano in discussione tutto, dai loro telefoni cellulari ai profili sui social media. Dopo cinque stagioni ben realizzate e un'eccezionale funzionalità interattiva, i fan di tutto il mondo si chiedono quando arriverà la dubbiosa stagione 6 di Black Mirror.

Al momento, non c'è nulla di ufficiale sul fatto che Netflix possa dare o meno il via libera alla sesta stagione di Black Mirror e, a causa delle circostanze tutt'altro che ideali che il mondo sta vivendo, potrebbe passare del tempo prima che gli abbonati possano tornare a vedere il tanto amato futuro distopico. Tuttavia le speranze non sono perse poiché recentemente Radio Times ha discusso della stagione 6 con il creatore della serie Charlie Brooker, il quale sembrava aperto all'idea ma non in tempi brevi.

Supponendo, invece, che Black Mirror venisse rinnovato per un'altra stagione, probabilmente aspetteremo un po' per la data di uscita. Con tutti i nuovi protocolli e procedure di sicurezza, Netflix andrà avanti con cautela con lo sviluppo di uno qualsiasi dei suoi programmi, il che significa che è improbabile che lo spettacolo torni nel prossimo futuro.

Il fatto che la stagione 6 di Black Mirror non sia stata ufficialmente autorizzata dimostra che una data di rilascio è ancora molto lontana. Se la produzione dovesse iniziare nel 2021, è lecito ritenere che la data più probabile per l'uscita della nuova stagione possa essere il 2022. Ovviamente, questa è solo speculazione in questo momento.

In realtà i produttori di Black Mirror sono impegnati in altre produzioni sempre Netflix. Ecco quali!