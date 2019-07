Black Mirror: grande successo per la canzone di Miley Cyrus

Miley Cyrus, diventata famosa per il suo ruolo di protagonista nella serie del canale Disney Hannah Montana, ha recentemente reso disponibile ai fan il videoclip di On a Roll, canzone presente in Black Mirror. Siamo sicuri che è la stessa cantante/attrice ad essere stupita per il grande successo che il brano sta riscuotendo.

Secondo le stime di Billboard, On a Roll ha superato la cifra di 5 milioni riproduzioni, anche su Spotify la canzone sta lentamente scalando la classifica dei singoli, arrivando a minacciare anche la posizione del brano inedito dell'artista originaria del Tennessee.

Ricordiamo che Miley Cyrus è presente nell'ultima puntata della recente stagione di Black Mirror, dal titolo "Rachel, Jack, e Ashley Too", dove interpreta il personaggio di Ashley O, cantante pop finita in coma dopo aver espresso il desiderio di cambiare lo stile della sua musica, le stesse persone a lei vicine preferiranno sostituirla con una sua copia digitale.

Nel corso dell'episodio si erano sentiti pochi secondi della canzone, basata sul pezzo dei Nine Inch Nails dal titolo Head Like a Hole, ma i fan della cantante sono subito corsi sui loro profili social, per chiedere a gran voce il brano completo.

Se ancora non lo avete fatto andate a guardare il videoclip di On a Roll, nel frattempo ecco la nostra recensione della terza stagione di Black Mirror.