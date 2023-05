Black Mirror: svelati il numero e la trama degli episodi della Stagione 6 in arrivo

Il primo trailer di Black Mirror 6 ci ha solo dato un assaggio di ciò che ci attende dai nuovi episodi della serie distopica di Charlie Brooker che fa ritorno dopo diversi anni dalla precedente stagione. Nel ricchissimo cast troveremo volti noti come Aaron Paul e Salma Hayek ma adesso sappiamo con esattezza trama e da quanti episodi sarà composta.

Grazie a Entertainment Weekly, abbiamo una descrizione completa delle trame dei singoli episodi di questa nuova stagione. Innanzitutto, la Stagione 6 di Black Mirror sarà composta da cinque episodi.

Partiamo dal primo intitolato "Joan Is Awful". Questo episodio vedrà protagonista Annie Murphy già vista in Schitt's Creek e Kevin Can F**k Himself nel ruolo di una "donna normale" che scopre che la sua vita è stata trasformata in uno show televisivo di prestigio, con Salma Hayek che la interpreta; nel corso dell'episodio, Michael Cera e Rob Delaney saranno co-protagonisti. Poi abbiamo "Loch Henry", in cui una giovane coppia (Samuel Blenkin e Myha'la Herrold) si reca in una piccola città scozzese per girare un "elegante documentario naturalistico", ma finisce per essere coinvolta in qualcosa di molto più sordido. C'è di mezzo un mostro?

Aaron Paul, invece, apparirà in "Beyond The Sea", dove a quanto pare condividerà l'ambientazione spaziale con Josh Hartnett. Si tratta dell'episodio che ha subito colpito l'occhio di tutti da quando sono apparse le prime info sul cast di Black Mirror 6, e promette "un 1969 alternativo, dove due uomini in una pericolosa missione high-tech lottano con le conseguenze di una tragedia inimmaginabile". Poi c'è "Mazey Day", interpretato da Zazie Beetz, che è un altro episodio di Black Mirror sul modo in cui i nostri vari panopticon invadono la vita normale, in questo caso sotto forma di paparazzi che danno la caccia a una star.

Infine, "Demon 79", interpretato da Anjana Vasan e che, a rischio di essere riduttivo, somiglia molto all'ultimo film di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta: "A una mite assistente alle vendite viene detto che deve commettere atti terribili per evitare un disastro". EW fa notare anche che è l'unica di questa stagione a non essere stata scritta esclusivamente da Brooker, ma in questo caso ha collaborato allo script con Bisha K. Ali di Ms. Marvel.

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che questa sesta stagione di Black Mirror sarà distribuita a giugno su Netflix.