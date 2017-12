Black Mirror: i trailer dei primi cinque episodi della quarta stagione

Netflix sta pubblicando uno dopo l’altro i trailer dei sei episodi che compongono la quarta stagione di, nonostante non ci sia ancora una data d’uscita ufficiale.

La piattaforma digitale ha già diffuso in streaming i filmati di Arkangel (diretto da Jodie Foster), Crocodile (di John Hillcoat), Black Museum (di Colm McCarthy) e Hang the DJ (di Tim Van Patten) e ha pubblicato oggi quello di Metalhead, che porta la firma di David Slade (30 giorni di buio, Hannibal).

Lo show è una serie antologica composta da diversi episodi auto-conclusivi, in cui vengono esplorati temi di "disagio collettivo in relazione al mondo moderno", rappresentando come la tecnologia moderna - sempre in evoluzione - possa trasformare le vite e le interazioni con gli altri.

Tutti gli episodi sono stati scritti da Charlie Brooker, creatore della serie, e arriveranno su Netflix con tutta probabilità nei primi mesi del 2018. Tra i membri del cast dei nuovi episodi troveremo Andrea Riseborough, Rosemarie Dewitt, Georgina Campbell, Joe Cole, Jesse Plemons, Cristin Milioti e Douglas Hodge.

All’appello, quindi, manca solo il trailer di USS Callister, episodio che cita direttamente Star Trek e che condurrà la serie su toni prettamente fantascientifici, come mai prima d’ora.