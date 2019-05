Black Mirror, ecco il trailer: la quinta stagione sarà composta da soli tre episodi

Dopo la pubblicazione della prima foto ufficiale di Black Mirror 5, il servizio di streaming on demand Netflix non ha perso tempo e ha pubblicato sui propri canali il primo trailer ufficiale per i nuovi episodi dell'acclamata serie thriller sci-fi.

Come al solito potete visionare il filmato comodamente in calce all'articolo.

Nel filmato vengono presentate a grandi linee le storie analogiche che saranno narrate nel corso dei nuovi episodi. Dalle informazioni disponibili, la quinta iterazione della serie cult creata da Charlie Brooker e Annabel Jones godrà di un cast di prim'ordine tra cui Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport e Ludi Lin.

Dalle informazioni che ci stanno arrivando, a quanto pare Black Mirror 5 sarà composto da soli tre episodi, ma a giudicare dal filmato ogni istante di queste tre nuove storie sarà più che sufficiente a compensare di attesa per il ritorno della serie dopo una quarta stagione non proprio al perfetta e l'esperimento del film interattivo Bandersnatch, non troppo apprezzato da tutti.

La serie vedrà Miley Cyrus nei panni di una pop star futuristica, Anthony Mackie in quelli di un marito dallo sguardo preoccupato verso il proprio telefono, e Davenport in quelli di una ragazza solitaria con una bambola robotica che potrebbe essere malvagia.

Per altre notizie, vi ricordiamo che un personaggio di Bandersnatch apparirà in Black Mirror 5.