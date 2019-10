Black Monday 2: due new entry nel cast della comedy con protagonista Don Cheadle

Dulé Hill e June Diane Raphael entrano come presenza fisse nel cast della seconda stagione di Black Monday, la serie TV del network Showtime con protagonista Don Cheadle e ambientata nella Wall Street degli anni '80.

Dopo gli annunci dello scorso giugno relativi alla presenza di Lena Headey nella serie Rita e a quella di Russel Crowe nei panni di Roger Ailes, Showtime ha reso pubblici i nomi dei due nuovi e attori e anche quali personaggi interpreteranno.

Hill (Psych) sarà Marcus Wainwright III, il presidente dell'African American Scholarship Fund. Mentre Raphael (Grace and Frankie) presterà il volto al personaggio di Corky Harris, la moglie del deputato conservatore Harris (Tuc Watkins).

La serie è ambientata durante il 19 ottobre del 1987, il giorno conosciuto come Black Monday, è racconta la storia di finzione di un gruppo di persone e del loro collegamento con il crash che ha fatto saltare il più importante sistema finanziario del pianeta.

Black Monday è stata scritta da Jordan Cahan e David Caspe, e risultano anche produttori esecutivi insieme a Seth Rogen ed Evan Goldberg. Don Cheadle, oltre al ruolo da protagonista è anche produttore della serie. I lavori di produzione per la seconda stagione sono attualmente in corso, mentre la premiere è prevista per il 2020.