Black Monday: online il nuovo teaser e poster della serie targata Showtime

Seth Rogen ha pubblicato sul suo profilo Twitter il poster ufficiale ed un nuovo teaser di Black Monday, nuova produzione originale ordinata nel mese di giugno da Showtime ed incentrata sul tragico crollo finanziario della Borsa di Wall Street. La serie sarà composta da 10 episodi e debutterà a partire dal 20 gennaio 2019.

Il protagonista dello show sarà Don Cheadle, noto ai fan per il ruolo di War Machine all'interno del Marvel Cinematic Universe, che vestirà i panni di Rod 'The Jammer' Jaminski, figura autoritaria e autodidatta che finirà per distruggersi con le sue stesse mani.

Assieme a lui ci saranno Andrew Rannells nei panni di Blair Shmerman, un prodigio appena uscito dalla Wharton che lotta per sopravvivere a Wall Street, e Regina Hall in quelli di Dawn Darcy, la prima trader donna della città, costretta ad affrontare gli atteggiamenti sessisti dei suoi colleghi e clienti.

David Nevins, presidente di Showtime, ha definito Black Monday come una grande satira sugli eccessi di quel periodo e saranno proprio i protagonisti sopra citati la causa principale del tracollo economico. Si tratta della seconda serie prodotta dal network ad essere ambientata a Wall Street dopo il grande successo ottenuto da Billions. Il pilot sarà diretto da Seth Rogen e Evan Goldberg, di recente impegnati con l'adattamento televisivo di Preacher.

Quanto attendete Black Monday da 1 a 10? Fatecelo sapere nei commenti, qui sotto.