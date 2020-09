Black Narcissus, la miniserie in arrivo a novembre: è l'ultimo lavoro di Diana Rigg

FX ha pubblicato questo lunedì il primo trailer di Black Narcissus, miniserie in tre parti basata sull'omonimo romanzo del 1939 di Rumer Godden. Si tratta di una delle ultime interpretazioni di Diana Rigg, l'attrice di Game of Thrones scomparsa nei giorni scorsi all'età di 82 anni. Il network ha rivelato anche la data della premiere.

FX trasmetterà infatti tutti i tre episodi di Black Narcissus nella serata di lunedì 23 novembre. Non è ancora chiaro, invece, se e quando la miniserie sarà visibile in Italia.

Black Narcissus è ambientata negli ultimi anni del dominio britannico in India, e la maggior parte dell'azione si svolge all'interno di un palazzo in cima a una scogliera sull'Himalaya. Protagonista è Gemma Arterton, nel ruolo di Madre Clodagh, a capo di un gruppo di giovani religiose che tentano di stabilire una missione nel palazzo, una volta noto come Casa delle Donne.

Oltre a Diana Rigg e Gemma Arterton, fanno parte del cast della miniserie anche Alessandro Nivola, Aisling Franciosi, Jim Broadbent, Rosie Cavaliero, Karen Bryson, Patsy Ferran, Nila Aalia, Kulvinder Ghir, Chaneil Kular, Dipika Kunwar, Gina McKee, Soumil Malla e Gianni Gonsalves.

Black Narcissus è diretta da Charlotte Bruus Christensen, mentre la sceneggiatura è di Amanda Coe. La serie è una coproduzione tra DNA TV e FX per conto di BBC One. Il trailer della serie è visibile all'interno della news.

Dal romanzo di Rumer Godden era già stato tratto un film nel 1947, diretto da Michael Powell ed Emeric Pressburger e interpretato da Deborah Kerr. Per altri approfondimenti su Diana Rigg rimandiamo al ricordo dei colleghi di Game of Thrones.