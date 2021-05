Black Panther, Danai Gurira apparirà come Okoye nella serie spin-off Disney+

Preparatevi a vedere molto di più Danai Gurira nel ruolo di Okoye nel Marvel Cinematic Universe, perché a quanto pare l'attrice di Black Panther e Avengers: Infinity War avrebbe recentemente chiuso un accordo per riprendere la parte della fiera leader della Dora Milaje nell'annunciata serie spin-off di Black Panther per Disney+.

Questo ovviamente in aggiunta al suo ritorno nell'attesissimo Black Panther: Wakanda Forever nuovamente diretto da Ryan Coogler e in uscita nel 2022. La notizia arriva grazie all'Hollywood Reporter, che in una sezione dedicata ai migliori avvocati di Hollywood cita proprio la chiusura dell'accordo della Gurira nella scheda relativa al suo avvocato di fiducia (e Collider ha confermato la notizia).



La serie tv su Black Panther - senza titolo - sarà ambientata nel regno del Wakanda e prodotta dalla compagnia dello stesso Coogler, la Proximity Media. I dettagli della trama restano ancora nascosti, ma l'antica società ultra-tecnologica nascosta nell'Africa Nera fornisce un terreno altamente fertile per un progetto seriale, e sebbene non sia ancora chiaro chi si unirà a Danai Gurira nello show, il coinvolgimento di Okoye è certamente un valore aggiunto.



Voi cosa ne pensate? Siete felici dell'arrivo di questa serie? Quanto state aspettando Black Panther: Wakanda Forever? Fatecelo sapere nei commenti in calce alla notizia.