Black Panther: Martin Freeman e Andy Serkis sono i "Ragazzi bianchi di Tolkien"

Thor: Ragnarok è ancora in sala ed è recente la notizia che l'ultimo cinecomic sul Dio del Tuono ha superato quota 700 milioni al box office internazionale. Ragion per cui adesso l'attenzione dei fan è tutta focalizzata su Black Panther, che uscirà pochi mesi prima del film corale sugli eroi dell'MCU, Avengers: Infinity War.

Martin Freeman riprenderà il suo ruolo, quello di Everett K. Ross nel nuovo film sul Re di Wakanda e adesso ha rilasciato un'intervista (a TORYMax), nella quale ci regala qualche dettaglio in più sul suo personaggio:

"Il team di lavoro si riferisce a noi, a me e ad Andy Serkis, come ai " Ragazzi bianchi di Tolkien," ha scherzato Freeman riportando alla memoria il tempo in cui i due attori erano colleghi nei film di Peter Jackson ambientati nella Terra di Mezzo.

"Io sono i tizio del governo. Sono il tipo della CIA, Everett Ross, personaggio presente anche nei fumetti che ha un rapporto un po' strano con T'Challa, Black Panther, una sorta di pace inquieta, per così dire. Il mio personaggio nel film intraprende uno strano viaggio, una specie di percorso illuminante a Wakanda, la nazione inventata del film. Ed è veramente molto bello."

Pare che quindi il suo personaggio, nato fumettisticamente parlando, proprio nei comics di Black Panther, si accosterà molto alla versione cartacea co-creata da Christopher Priest, in questo nuovo cinefumetto Marvel Studios.

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Neradovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther arriverà in sala il 14 febbraio 2018.