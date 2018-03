Black Panther: il Re di Wakanda Chadwick Boseman condurrà il Saturday Night Live!

La nazione di Wakanda e il suo re stanno viaggiando spediti verso un risultato storico al botteghino mondiale e adesso il protagonista del cinecomic Marvel Studios,, sarà anche l'host della famosa trasmissione americana, in onda a tarda notte.

La NBC ha appena annunciato che la star di Black Panther condurrà l'episodio del 7 aprile del Saturday Night Live, insieme a Cardi B., ospite musicale e Grammy Winner.

Ecco il tweet: "Saturday Night Live - SNL ✔ @nbcsnl Non perdetevi #SNL il 7 aprile, con @chadwickboseman e @iamcardib!"

Boseman è la seconda star di Black Panther ad ospitare lo sketch comedy show in questa stagione; prima è stata la volta di Sterling K. Brown, che ha lavorato in queste vesti proprio la scorsa settimana. Se lo staff che scriverà la puntata con Bosema sarà lo stesso che ha lavorato con Brown, di certo ne vedremo delle belle!

Naturalmente, la star di Black Panther avrà molto da festeggiare quando ospiterà il Saturday Night Live, poiché il suo primo film in solitaria continua a dominare il botteghino. Al momento si attesta a 1.2 miliardi di dollari d'incasso a livello globale.

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.

Black Panther è attualmente in programmazione nei cinema di mezzo mondo, compresa l'Italia.