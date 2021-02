Black Panther, Ryan Coogler fa squadra con Disney+: arriva una serie ambientata in Wakanda

Torna a collaborare con Disney Ryan Coogler, il regista di Black Panther, che ha firmato un nuovo accordo con la compagnia per la produzione di contenuti esclusivi. Tra questi, anche una serie tv ambientata in Wakanda per la piattaforma streaming Disney+.

Ryan Coogler e Disney hanno esteso il loro rapporto lavorativo grazie a un nuovo accordo della durata di 5 anni tra la società di produzione del regista, Proximity Media, e il reparto televisivo Disney. E tra i progetti in lavorazione sembrerebbe esserci già una serie tv ambientata nel Regno di Wakanda.

"Ryan Coogler è un narratore davvero unico, e la sua visione creativa lo ha reso uno dei filmmaker di maggiore spicco della sua generazione" ha dichiarato l'ex-CEO di Disney Bob Iger, ora Executive Chairman "Con Black Panther, Ryan ha dato vita a una storia rivoluzionaria e a dei personaggi iconici nel più significativo e memorabile dei modi. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership, e non vediamo l'ora di raccontare tante altre grandi storie con Ryan e il suo team".

"È un onore collaborare con Walt Disney Company" ha poi affermato Ryan Coogler "Lavorare con loro a Black Panther è stato un sogno divenuto realtà. In qualità di avidi consumatori di tv, non potremmo essere più felici di lanciare la nostra divisione televisiva con Bob Iger, Dana Walden e tutti i fantastici studios sotto il marchio Disney".

E conclude, anticipando nuove avventure all'interno Marvel Cinematic Universe: "Non vediamo l'ora di imparare, crescere e costruire un rapporto con gli spettatori di tutto il mondo attraverso le piattaforme Disney. Siamo particolarmente entusiasti di darvi inizio assieme a Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e tutti i partner dei Marvel Studios, con i quali lavoreremo a delle serie tv ambientate nel MCU per Disney+. Abbiamo già dei progetti in cantiere che non vediamo l'ora di condividere con voi".