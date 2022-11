Black Panther, lo sviluppo dello spin-off Kingdom of Wakanda è ancora in alto mare

Dopo aver introdotto il regno del Wakanda nel primo film su Black Panther, i Marvel Studios avevano promesso ai fan l'intenzione di esplorare in maniera più approfondita quel mondo così affascinante e ricco di tradizione e culla di tecnologie strabilianti. Qualche tempo fa era stata annunciata la serie spin-off Kingdom of Wakanda, ma a che punto è?

Sebbene alcuni recenti articoli abbiano suggerito che la serie sul Regno di Wakanda potrebbe seguire l'Okoye di Danai Gurira, il produttore di Black Panther, Nate Moore, ha rivelato in una recente intervista che la serie non è in una fase così avanzata di sviluppo come alcuni potrebbero pensare.

"A causa della quantità di tempo e di attenzione che è stata dedicata a questo film [Black Panther: Wakanda Forever, ndr.] e, francamente anche allo show di Ironheart, probabilmente non è così avanti nello sviluppo come la gente vorrebbe, ma ci sono sicuramente grandi idee di cui stiamo ancora parlando con Ryan [Coogler]. Quindi, vedremo fino a che punto riusciremo ad arrivare", ha dichiarato Moore in una recente chiacchierata con Collider.

Nell'ambito del suo nuovo accordo di esclusiva con la Disney, Coogler e la sua Proximity Media sono anche tra i produttori di Ironheart. A causa dell'agenda sempre più fitta del regista, Moore ha aggiunto che sia lui che Coogler stanno aspettando di vedere il responso del pubblico a Black Panther: Wakanda Forever prima di impegnarsi in un eventuale terzo film del franchise.

"Vogliamo davvero vedere come il pubblico accoglierà il film", ha continuato Moore, "e credo che Ryan sia davvero interessato a vedere che tipo di risposta ci sarà prima di decidere. Ci sono sicuramente delle idee che abbiamo fatto circolare su come potrebbe apparire un terzo film se riuscissimo a realizzarlo. Ma finché non esce Wakanda Forever, siamo un po' superstiziosi in questo senso. Non vogliamo fare delle promesse inconsistenti, perché non si sa mai cosa può succedere".

Nell'attesa di vedere Black Panther: Wakanda Forever nelle sale il 9 novembre, scoprite la trama del Black Panther 2 con Chadwick Boseman mai realizzato.