Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law protagonisti della nuova miniserie Netflix!

Una nuova miniserie targata Netflix con due protagonisti d'eccezione è stata messa in cantiere. Come riportato nelle ultime ore da Deadline infatti, la star di Ozark Jason Bateman e Jude Law guideranno Black Rabbit.

Prodotta dalla Aggregate Films di Bateman e Michael Costigan, dalla Riff Raff Entertainment di Law e Ben Jackson, dalla Youngblood Pictures e dalla Automatik Entertainment di Zach Baylin e Kate Susman, la miniserie vedrà Bateman anche nel ruolo di regista. Lo sceneggiatore di King Richard Zach Baylin scriverà la storia, insieme alla showrunner Kate Susman. La trama si baserà su un'idea originale, ma al momento ulteriori dettagli non sono stati rivelati.

Poco tempo fa, Bateman ha vinto un Emmy per la regia di Ozark e recentemente è stato scelto per dirigere il thriller 'Dark Wire' di Netflix. Invece, Jude Law sarà protagonista della nuova serie Star Wars Skeleton Crew, vestirà i panni di Capitan Uncino in Peter Pan e Wendy di David Lowery per Disney+ e interpreterà Enrico VIII nel thriller storico Firebrand. Black Rabbit segnerà la prima collaborazione tra i due attori.

Oltre ad aver co-scritto la sceneggiatura di Creed III, il terzo capitolo del franchise di Rocky con protagonista Michael B. Jordan, Zach Baylin sta lavorando ad Exodus, film sulla vita di Bob Marley.

Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti!