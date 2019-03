Black Summer: il primo trailer per la nuova serie horror di Netflix, prequel di Z-Nation

Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale della nuova serie Black Summer, dramma horror a tema zombie che sarà un prequel ufficiale dalla recentemente cancellata Z-Nation, del network SyFy.

Come potete vedere dal trailer, riportato comodamente all'interno dell'articolo, Black Summer vanterà un'atmosfera dark e particolarmente opprimente: nelle sequenze mostrate, ambientate presumibilmente pochi attimi dopo lo scoppio dell'epidemia zombie al centro della storia, il gruppo di protagonisti trova rifugio all'interno di una tavola calda deserta, che viene immediatamente assediata da una schiera di non-morti.

Stando ai colori della fotografia e alle movenze degli zombie - in quanto corridori, appaiono lontani dai classici canoni romeriani de La Notte dei Morti Viventi - sembra che una delle principali fonti di ispirazione per la nuova serie Netflix sia stato L'Alba dei Morti Viventi, film del 2004 che ha rappresentato l'esordio cinematografico di Zack Snyder: proprio Snyder, tra l'altro, sta realizzando per Netflix l'horror Army of the Dead con Dave Bautista, film che sarà distribuito il prossimo anno.

Vi ricordiamo che Jamie King sarà la protagonista di Black Summer: la giovane attrice si è fatta conoscere nel remake de La Casa di Fede Alvarez e sempre per il regista uruguaiano ha recitato in Man in the Dark. Recentemente l'abbiamo vista nella serie televisiva di Hulu Castle Rock, ispirata alle opere di Stephen King.