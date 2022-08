Black Widow, il pitch rifiutato di Jessica Gao comprendeva She-Hulk: il tono era comedy

Strano modo di ottenere il controllo creativo su un prodotto del Marvel Cinematic Universe dopo esser stati rifiutati per un altro. Prima di buttarsi su She-Hulk, Jessica Gao aveva proposto un pitch (poi rifiutato) per il prequel su Black Widow: completamente diverso, aveva toni da commedia.

La nuova serie scritta da Jessica Gao ha debuttato proprio di recente su Disney+ con il suo primo episodio e ha ottenuto il favore di pubblico e critica. Ciò che è piaciuto di più di questo inedito approccio legal drama di She Hulk – che infatti si guadagna un trailer identico a Law & Order in ogni dettaglio – è la sua dimensione quotidiana, le sue situazioni da vita di tutti i giorni. E se quello stesso tono fosse stato riportato, invece, nel drammatico canto del cigno della Vedova Nera di Scarlett Johansson?

Non si tratta solo di una domanda ipotetica, visto che in una nuova intervista delle tante che sta tenendo per la promozione della sua nuova serie, Jessica Gao ha rivelato di aver ottenuto il lavoro dopo esser stata reindirizzata a partire da un pitch che gli era stato rifiutato. Quel pitch riguardava il film prequel su Black Widow, di cui rivela ora i dettagli a The Wrap: “Era una sorta di riunione del liceo per Black Widow. Fondamentalmente si scopriva che da adolescente, già spia russa, era stata piazzata in un liceo americano per assassinare il padre di qualcuno. E poi 20 anni dopo tornava alla riunione del liceo e doveva affrontare le ricadute di questa falsa identità con cui ha tradito i suoi compagni".

La Gao ha anche rivelato che Jennifer Walters avrebbe debuttato come personaggio secondario: "La prima cosa per cui mi sono proposta era il film Black Widow, ma in realtà avevo She-Hulk nel mirino. Era il mio personaggio preferito dei fumetti e volevo vederla nel MCU. A un certo punto, penso che sia stato il dirigente Brad Winderbaum a dire: 'Sembra che tu ci stia proponendo un film su She-Hulk con la scusa di Black Widow dentro'". Forse per un capitolo conclusivo del personaggio di Vedova Nera, quel tono leggero non avrebbe funzionato.

Come rischia di non funzionare sui personaggi più cupi della serie in corso: non solo si è scoperto che i toni di Daredevil non dipendono da She Hulk, perché la Marvel ha mantenuto tutto il controllo creativo; ma anche che questo restyling soft Daredevil è frutto di lunghe pianificazioni, quindi rischia di essere mantenuto anche in Born Again. Nel frattempo però, la Gao potrebbe ottenere la sua rivincita su grande schermo, vista la sua certezza che She Hulk sarà nei prossimi Avengers.