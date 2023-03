Blade Runner 2099, Jeremy Podeswa dirigerà l'episodio pilota della serie!

Lo scorso settembre è iniziata la produzione di Blade Runner 2099, nuovo show di Prime Video. Nella stessa comunicazione era stato riferito che Ridley Scott ne sarebbe stato il produttore esecutivo. Evidentemente, si aggiungerà anche Jeremy Podeswa.

Il regista tuttavia non si limiterà a produrre, ma rivestirà anche il ruolo di regista dell'episodio pilota. Podeswa, canadese, è conosciuto per film come Stazione Undici (Station Eleven), Il Trono di Spade (Game of Thrones), Il racconto dell'ancella (The Handsmaid's Tale) e The Pacific.

Cosa sappiamo della nuova serie, finora?

Innanzitutto si sta diffondendo la voce che Jodie Comer sarà la protagonista di Blade Runner 2099. L'attrice si è fatta strada, ed ora ricordata per ruoli estremamente amati come quelli di Killing Eve, L'ultimo duello (The Last Duel), Prima Facie (National Theatre).

Per il momento pochi sono i dettagli sul progetto, ma le aspettative sono molte. Blade Runner 2009 è infatti il seguito di Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve nel 2017, a sua volta erede dell'iconico Blade Runner del 1982 di Ridley Scott.

Insomma, l'asticella è decisamente molto alta, e la serie live-action avrà la responsabilità di mantenerla tale. Vernon Sanders (Amazon Studios) si è mostrato sereno al riguardo. Tempo fa infatti ha dichiarato: "con l'incredibilmente talentuosa Silka Luisa farà sì che Blade Runner 2099 manterrà il valore intellettuale, le tematiche e lo spirito dei film che l'hanno preceduta".