Blade Runner 2099, Jodie Comer protagonista della serie tv di Ridley Scott?

La produzione di Blade Runner 2099 è partita da qualche mese, e una nuova voce di corridoio anticipa che Prime Video avrebbe trovato la protagonista dell'attesissima serie sviluppata da Ridley Scott: l'acclamata giovane attrice Jodie Comer.

Secondo quanto riferito dal famoso insider Jeff Sneider durante l'ultima puntata del suo podcast The Hot Mic, infatti, Jodie Comer sarà la star di Blade Runner 2099, serie tv ambientata nell'universo di Blade Runner che vedrà il creatore della saga Ridley Scott in qualità di produttore esecutivo. Come saprete, Jodie Comer ha conquistato il regista de Le crociate e The Counselor durante le riprese di The Last Duel, dove è apparsa al fianco di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver: si dice che Ridley Scott rimase talmente impressionato dalla giovane attrice da offrirle personalmente il ruolo di Josephine in Napoleon, nuovo film sviluppato per Apple TV+ e con protagonista Joaquin Phoenix in uscita nel 2023, ma sfortunatamente Jodie Comer ha dovuto rinunciare alla parte (andata successivamente a Vanessa Kirby) a causa di precedenti impegni professionali. Se il rumor di Sneider si dimostrerà corretto Ridley Scott e Jodie Comer torneranno a lavorare insieme molto presto.

Blade Runner 2099 sarà il terzo capitolo della saga live-action di Blade Runner, la prima volta sul piccolo schermo dopo Blade Runner del 1982 diretto da Ridley Scott e il sequel Blade Runner 2049 diretto da Denis Villeneuve e prodotto da Scott. Curiosamente, Ridley Scott sarà anche il produttore esecutivo della serie tv di Alien, sviluppata da Noah Hawley per FX.

Al momento non sono molti i dettagli noti sul progetto, dunque rimanete sintonizzati in attesa di ulteriori aggiornamenti.