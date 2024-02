Blade Runner 2099, al via la produzione della serie di Ridley Scott e Amazon!

Jeremy Podeswa doveva dirigere il pilot di Blade Runner 2099, ma ci sono stati numerosi cambiamenti per quanto riguarda la produzione della serie Amazon.

Sarà Jonathan van Tulleken (Misfits, shogun) a produrre esecutivamente e dirigere i primi due episodi Blade Runner 2099. La serie sarà il seguito del film del 2017 “Blade Runner 2049” targato Denis Villeneuve, a sua volta seguito del leggendario Blade Runner (1982) diretto da Ridley Scott (che compare anche nella lista dei produttori esecutivi della serie). La produzione partirà ad aprile, la serie sarà girata in Repubblica Ceca, precisamente a Praga. I piani iniziali prevedevano che lo show fosse girato interamente a Belfast, in Irlanda, ma ci sono stati parecchi cambiamenti soprattutto a causa dello sciopero WGA.

Blade Runner 2099 è prodotta da Alcon Entertainment (già produttrice di Blade Runner 2049) in associazione con la Scott Free Productions di Ridley Scott e Amazon Studios. Silka Luisa sarà la showrunner della serie e accreditata anche come produttrice esecutiva. Tra gli produttori esecutivi figurano Michael Green, scrittore di Blade Runner 2049, e Tom Spezialy, sceneggiatore di alcuni episodi sotto supervisione della showrunner. Al momento non c’è una data d’uscita ufficiale per la serie. Tra i vari rumour riguardanti il cast, ce n’è uno che indica Jodie Comer come protagonista di Blade Runner 2099.