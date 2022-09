Blade Runner 2099, al via la produzione dello show targato Prime Video!

Un universo come quello di Blade Runner non si finisce mai di approfondirlo o espanderlo: ne è ben consapevole Amazon, che dopo la rinascita del franchise nel 2017 con l'ottimo Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve ha colto la palla al balzo, decidendo di dar via alla produzione della prima serie TV ispirata all'opera di Philip K. Dick.

Lo scorso febbraio Amazon aveva infatti annunciato la produzione di Blade Runner 2099, serie TV ambientata appunto nello stesso universo portato per la prima volta sul grande schermo da Ridley Scott nel 1982 in occasione del leggendario film con Harrison Ford: proprio in queste ore, però, la cosa ha finalmente assunto contorni più concreti.

La produzione di Blade Runner 2099 ha infatti ufficialmente preso il via, con Ridley Scott che stavolta ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo: "Siamo onorati di poter presentare questo continuo del franchise di Blade Runner, e siamo fiduciosi nel fatto che il poter collaborare con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e con l'incredibilmente talentuosa Silka Luisa farà sì che Blade Runner 2099 manterrà il valore intellettuale, le tematiche e lo spirito dei film che l'hanno preceduta" sono state le parole di Vernon Sanders di Amazon Studios.

Cosa ne pensate? Vi piace l'idea di portare Blade Runner sul piccolo schermo con una nuova storia? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, terremo gli occhi aperti per segnalarvi ogni novità riguardo il cast dello show.