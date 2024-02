Blade Runner 2099: tutto quello che sappiamo sulla serie tv Prime Video

La produzione della serie tv Blade Runner 2099 è ufficialmente pronta a partire, ma cosa sappiamo ad oggi dell'attesissimo terzo capitolo del franchise creato da Ridley Scott?

Anzitutto, che Blade Runner 2099 sarà realizzato da e per Prime Video, la piattaforma di streaming on demand di Amazon, che la distribuirà in tutto il mondo in esclusiva. Il regista Jonathan van Tulleken, che ha diretto i primi due episodi dell'acclamata serie tv Shogun, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di James Clavell in uscita su Disney+ dal prossimo 27 febbraio, è stato scelto per dirigere e produrre i primi due episodi di Blade Runner 2099, per i quali sostituirà il fedelissimo di HBO Jeremy Podeswa, originariamente scelto per realizzare le puntate inaugurali dello show ma che ha dovuto abbandonare a causa di conflitti di programmazione scaturiti dai ritardi accumulati dalla serie dopo gli scioperi di Hollywood.

Sempre per via degli scioperi la produzione ha trasferito tutto da Belfast, in Irlanda, a Praga, nella Repubblica Ceca, città che recentemente ha ospitato anche le riprese di un'altra importante serie tv di fantascienza, ovvero Fondazione di Apple TV+. Le riprese di Blade Runner 2099 inizieranno ad aprile per Alcon Entertainment e Scott Free Productions, con Ridley Scott, che ha diretto il film originale Blade Runner del 1982, e che è stato produttore esecutivo di Blade Runner 2049, tornerà come produttore di Blade Runner 2099. Silka Luisa è scrittrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie live-action insieme a Michael Green, che ha scritto Blade Runner 2049 e la serie tv animata Blue Eye Samurai.

Attualmente non si conoscono dettagli sulla trama, ma il titolo rende chiaro che la serie sarà un sequel di Blade Runner 2049.