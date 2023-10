Blade Runner 2099: la serie tv di Prime Video cambia totalmente piano, cosa è successo?

La produzione di Blade Runner 2099 è in pausa a causa degli scioperi di Hollywood, ma in queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha comunicato una decisione straordinaria presa all'ultimo minuto per quanto riguarda le riprese dell'attesa serie tv sequel di Blade Runner 2049.

Come riportato in precedenza la serie, di cui Ridley Scott è produttore esecutivo insieme allo sceneggiatore di Logan Michael Green, doveva essere originariamente girata in location a Belfast, in Irlanda, ma a seguito dei ritardi legati agli scioperi sembra che Amazon abbia deciso di spostare l’intera produzione di Blade Runner 2099.

Secondo Deadline, infatti, la serie non sarà più girata ai Belfast Harbour Studios, ma al momento della stesura di questo articolo non è stata ancora fornita una motivazione per il cambiamento, né è stata rivelata quale sarà la nuova 'casa' delle riprese di Blade Runner 2099. "Siamo consapevoli che nel nostro settore queste decisioni difficili possono essere prese da un momento all'altro, in particolare quando si ha a che fare con progetti costosi e importanti come questo" ha affermato in una nota Richard Williams, amministratore delegato di North Ireland Screen. "Lo spostamento di Blade Runner 2099 ovviamente lascia una grossa lacuna nel programma di produzione dell'Irlanda del Nord e la Northern Ireland Screen farà tutto il possibile per colmarla il più rapidamente possibile, consapevole che molti membri freelance della troupe facevano affidamento su questo progetto per poter lavorare".

Blade Runner 2099 non ha ancora una data d'uscita, ma sarà distribuita in esclusiva su Prime Video.