Blade Runner 2099, stop alle riprese: lo sciopero WGA ferma anche la serie Prime Video

I lavori su Blade Runner 2099, attesissima serie tv di Prime Video ambientata nell'universo narrativo creato da Blade Runner di Ridley Scott, sono stati ufficialmente interrotti in queste ore a causa dello sciopero della WGA.

In una dichiarazione, Northern Ireland Screen ha confermato che l'inizio delle riprese di Blade Runner 2099 è stato posticipato a data indefinita, coi lavori che partiranno solo quando lo sciopero giungerà a termine. “Northern Ireland Screen è estremamente delusa dal fatto che Blade Runner 2099 non stia andando come previsto a causa dello sciopero degli sceneggiatori in corso. Il progetto è in preparazione a Belfast ormai da molti mesi. Lo sciopero WGA ha interrotto le produzioni in tutto il mondo e speriamo che venga raggiunto presto un accordo equo in modo che la troupe possa tornare al lavoro.“

La società ha aggiunto: "La mossa ovviamente lascia un grosso vuoto nel programma di produzione dell'Irlanda del Nord e Northern Ireland Screen farà tutto il possibile per colmare quel vuoto il più rapidamente possibile, consapevole che molte membri freelance della troupe e le varie società di filiera facevano un grosso affidamento su questo progetto per lavorare nei mesi a venire."

Blade Runner 2099 è prodotta da Alcon Entertainment in associazione con la Scott Free Productions di Ridley Scott e Amazon Studios. Silka Luisa, i cui crediti includono Shining Girls, ha scritto la sceneggiatura ed è la showrunner della serie, con un credito di produttore esecutivo, con Jeremy Podeswa regista del primo episodio di Blade Runner 2099.

La serie, come facilmente intuibile dal titolo, sarà ambientata 50 anni dopo il sequel Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve. Il progetto non ha ancora una data d'uscita.