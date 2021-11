Blade Runner, Ridley Scott conferma l'arrivo di una serie: 'Abbiamo già scritto il pilot'

Dopo l'arrivo di Blade Runner: Black Lotus, al franchise di Ridley Scott liberamente ispirata al romanzo si di Philip K. Dick del 1968 intitolato Il cacciatore di androidi, potrebbe aggiungersi un nuovo tassello, ovvero la tanto attesa serie live-action.

A rivelarlo è stato proprio il celebre regista britannico che ha parlato addirittura di un pilot già scritto e della possibile durata dello show che dovrebbe aggirarsi intorno alle 10 ore per la sua prima stagione.

"Abbiamo già scritto il pilot per Blade Runner e la 'bibbia'. Quindi stiamo pensando di fare di Blade Runner uno show televisivo, la cui prima stagione sarà di circa 10 ore".

Dopo l'annuncio della serie tv di Alien in arrivo nel 2023 insomma, un'altra grande produzione targata Ridley Scott sta per ottenere il suo show televisivo. Resta da capire come e dove si svolgeranno le vicende del live action di Blader Runner, tenuto conto che Black Lotus sarà ambientata tra gli eventi dei due film, e ci permetterà di conoscere la storia di una donna che si risveglia a Los Angeles priva di qualsiasi ricordo.

Siete entusiasti di questo nuovo annuncio di Ridley Scott o temete che questa serie possa in qualche modo rovinare la magia del film del 1982 che ha letteralmente segnato un'epoca. Dopotutto, questo è il periodo dei revival, basti pensare al quarto capitolo di Matrix in arrivo nelle sale cinematografiche.