Blades in the Dark: in lavorazione la serie basata sul celebre gioco di ruolo fantasy

Inizialmente Screen Daily aveva diffuso la voce di corridoio di una nuova partnership produttiva tra la Warp Films e la Anton, ma adesso è lo stesso John Harper - autore del celebre gioco di ruolo fantasy Blades in the Dark - a confermare la notizia di una serie in lavorazione presso le due case di produzione.

Subito dopo il suo tweet, Harper ha ben pensato di creare un account Twitter ufficiale dedicato proprio a Blades in the Dark confermando ulteriormente lo sviluppo di una serie televisiva basata sul gioco e promettendo nuovi aggiornamenti nelle prossime settimane. "Blades in the Dark è in fase di sviluppo per la televisione! Sono emozionantissimo nel potervi finalmente svelare questa notizia. La gente che lavora alla Warp Films è fenomenale e sono molto emozionato all'idea di lavorare con loro per portare il mondo di Blades in the Dark sullo schermo".

Per chi non lo conoscesse o non ne avesse mai sentito parlare, Blades in the Dark è un popolare gioco di ruolo in cui i protagonisti sono dei ladri e furfanti che cercano di guadagnarsi da vivere in una città industriale che pullula di entità paranormali e macabri misteri. La storia, quindi, mescola in maniera decisamente originale e intrigante l’occulto con la criminalità di strada e il fantasy con l’urbanistica delle grandi metropoli incentrate su un massiccio sviluppo industriale.

Il gioco si è fatto strada molto lentamente su internet attraverso una campagna di Kickstarter di successo lanciata nel 2015. Per quel che riguarda la possibile trama della serie televisiva in fase di sviluppo ancora è tutto completamente top secret.