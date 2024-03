Blake Lively chiede scusa a Kate Middleton: 'Ho sbagliato a prenderla in giro'

Nelle ore successive al triste annuncio di Kate Middleton, con la principessa del Galles che ha comunicato di essere in cura per il cancro, l'attrice Blake Lively si è rivolta ai social media per scusarsi di averla presa in giro nei giorni scorsi.

Tutto è iniziato, ovviamente, con il mistero della foto ritoccata di Kate Middleton, che ha divertito alcuni e messo in allerta altri: ora che il motivo dietro a quell'immagine ufficiale è stato spiegato con risvolti così drammatici, per quanto prevedibili, l'attrice di Cafè Society e Gossip Girl è comparsa sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram per scusarsi pubblicamente con la principessa del Galles ed esprimerle tutta la sua solidarietà:

"Sono sicura che a nessuno importerà nulla oggi, ma sento di doverlo fare", ha scritto Blake Lively nelle sue storie di Instagram. “Qualche giorno fa ho scritto un post stupido sulla frenesia dei fallimenti di Photoshop e, oh cavolo, quel post oggi mi ha semplicemente mortificato. Mi dispiace molto. Mando tutto il mio affetto e i miei auguri a tutti, sempre”.

Le speculazioni sulla salute di Kate Middleton si erano intensificate nei giorni scorsi, dopo essere partite a gennaio scorso quando la principessa del Galles si era sottoposta ad un intervento chirurgico addominale, lo stesso giorno in cui venne annunciata la malattia di re Carlo: sfortunatamente quelle speculazioni si sono rivelate giuste.

