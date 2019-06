Blake Ritson conferma l'arrivo di altri grandi nomi della DC in Krypton

Lobo non sarà l'ultimo grande personaggio della DC nel mondo di Krypton, serie tv della SyFy. A svelarlo l'attore che interpreta Brainiac, Blake Ritson, nel corso di un'intervista a ComicBook.com. La serie si svolge 200 anni prima delle vicende di Superman e si concentra proprio sul nonno del supereroe e sulle sorti del leggendario pianeta.

Prima dell'inizio della prima stagione i produttori avevano svelato che Adam Strange non sarebbe stato l'unico eroe dei tempi moderni a tornare sul vecchio pianeta Krypton. Si sarebbe dovuto aggiungere anche Hawkwoman ma il personaggio è scomparso senza preavviso appena è stata pubblicata la sinossi ufficiale della stagione.

E dopo che la stagione si è conclusa, lo showrunner Cameron Welsh ha spiegato che c'era troppa carne al fuoco per poter aggiungere anche Hawkwoman.

In ogni caso i grandi nomi promessi da Blake Ritson potrebbero anche arrivare solo nella terza stagione.



"Non posso dire chi ma ci sono altri grandi nomi dell'universo DC che sono stati presi in considerazione per questo finale di stagione. Ci sono alcuni personaggi in arrivo e sarà piuttosto elettrizzante interagire con loro quando arriveranno".

Che si tratti di Hawkwoman o di un altro personaggio al momento non è dato saperlo:"Siamo in uno show con un universo molto forte, iconico e mitico. Una delle grandi cose emozionanti è che ora abbiamo stabilito che siamo in una linea temporale divergente. Abbiamo dimostrato che si tratta di una vita parallela completamente diversa. Il pianeta Terra non esiste, Superman non è nato. Nessuno è al sicuro e tutto può succedere".

La nascita di Doomsday è visibile nel nuovo trailer di Krypton 2 mentre uno dei personaggi maggiormente conosciuti è l'ultimo arrivato: Lobo è tra le novità nel gruppo di nomi dell'universo DC entrati a far parte di Krypton.