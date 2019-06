Blake Ritson di Krypton spiega: 'Il mio Braniac riassunto da una battuta del fumetto'

La seconda stagione di Krypton andrà in onda su SyFy in America a partire dalla prossima settimana, riportando i fan della serie sul pianeta d'origine di Superman, a vivere nuove avventure con il nonno, Seg-El, ma nel frattempo l'interprete di Braniac, Blake Ritson, ha avuto modo di parlare del suo personaggio.

Come sappiamo, Braniac è uno dei nemici più importanti di Superman, forse il più inossidabile e intelligente insieme al Generale Zod e a Lex Luthor. Questo compare nella serie come uno dei pochi personaggi conosciuti di Superman, visto che la storia di Krypton è ambientata decenni e decenni prima dell'arrivo di Kal-El e la distruzione del pianeta. Questo significa anche che Braniac non è propriamente lo stesso che siamo abituati a conoscere, trovandosi in un punto del suo sviluppo differente dal canone, diciamo.



Parlando con Comicbook.com, allora, Ritson ha spiegato come una particolare battuta di una delle storia a fumetti più amate dai fan riassuma essenzialmente il suo Braniac, rivelando: "La motivazione che guida Braniac in questa seconda stagione è la stessa della prima, sempre quella che lo ha sempre guidato: il desiderio di controllare ogni cosa. C'è una bellissima frase nel fumetto di Geoff Johns del 2010 che recita 'Sarò tutto ciò che è sempre stato', una grande ambizione persino nelle varie storie incentrate sulla megalomania. È questo che guida Braniac. Lui è esistito per millenni come un essere fondamentalmente immortale e sta cercando di curare tutta l'esistenza. All'inizio della seconda stagione, lo troviamo senza una direzione, detronizzato dalla sua posizione, mentre tenta di ritornare alla sua Skull Ship. In sostanza, cerca una strada per tornare in carreggiata, alla sua missione, alla sua esistenza. Sembra ormai compromesso, ma in realtà questo viaggio di ritorno è estremamente manipolativo, strategico e sorprendente".



Krypton 2 andrà in onda su SyFy a partire dal prossimo 12 giugno.